Roma: 52 chili di cocaina e 390 mila euro sequestrati a due calabresi e un siciliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 52 chili di cocaina e circa 390 mila euro sono stati sequestrati nel corso di una operazione svolta dagli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile a Roma. L'indagine è scattata durante i controlli ad un furgone Mercedes in zona Ponte di Nona, il cui proprietario non risultava risiedere nelle vicinanze. Alla guida del veicolo il 54enne, di origini messinesi e gravato da precedenti contro il patrimonio e in materia d'armi, è stato trovato in possesso di 1,2 chili di cocaina. Gli elementi emersi a seguito di questo primo sequestro hanno portato gli agenti ad approfondire il contesto nel quale si muoveva l'uomo, ritenuto parte attiva di una organizzazione criminale più ampia e ramificata. In particolare, gli operatori hanno esteso le attività di osservazione anche in zona Casal Lumbroso, luogo di residenza dell'intestatario del veicolo Mercedes, un 37enne, il quale è stato trovato nei pressi della propria abitazione, unitamente ad un 26enne, che si trovava alla guida di un altro furgone Mercedes. (segue) (Rer)