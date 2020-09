Roma: 52 chili di cocaina e 390 mila euro sequestrati a due calabresi e un siciliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi, con precedenti di polizia e originari della provincia di Vibo Valentia, risultano legati da rapporti di parentela al latitante Gianluca Tassone, condannato alla pena di 13 anni e 7 mesi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il controllo eseguito sul furgone guidato dal 26enne intento ad uscire da un garage di via Giorgio Bo, ha permesso di rinvenire e sequestrare 52 chili di cocaina ed un trolley contenente 388.980 euro in contanti, nonché numerosi telefoni cellulari e sim telefoniche di gestori esteri e ha consentito pertanto di scongiurare lo spostamento, in considerazione dell'arresto eseguito nei confronti del loro sodale, della sostanza stupefacente in un altro luogo considerato sicuro. Elemento di interesse è, inoltre, la particolare forma nella quale è risultata confezionata la sostanza stupefacente: infatti, oltre al tradizionale "pacco" del peso di 1 chilo, è modellata in tegole curve del peso di 200 grammi ognuna. La droga, la cui perizia qualitativa ne ha stabilito la purezza pari al 100 per cento, una volta immessa sul mercato, secondo gli investigatori avrebbe fruttato più di 5 milioni di euro. (Rer)