Ecuador: autorità giudiziarie ordinano arresto ex presidente Rafael Correa

- La giustizia ecuadoriana ha ordinato l'arresto dell'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa, la cui condanna a otto anni per corruzione nell'ambito dell'inchiesta "Subornos" era stata confermata dalla Corte di cassazione lo scorso 8 settembre. Correa, che denuncia un asservimento della giustizia al volere del suo ex sodale politico, l'attuale presidente Lenin Moreno, è da tempo riparato in Belgio, dove vive con la moglie, dopo essere stato condannato in primo grado. Correa è obbligato a presentarsi in tribunale ogni 15 giorni a Bruxelles, dove risiede dal 2017. La nuova richiesta di arresto dopo la conferma della condanna potrebbe ravvivare il procedimento di estradizione attivato dalle autorità ecuadoriane già nel 2018 a seguito del primo mandato di cattura spiccato contro di lui. (segue) (Brb)