Ecuador: autorità giudiziarie ordinano arresto ex presidente Rafael Correa (3)

- Lo scorso 8 agosto la Corte di Cassazione dell'Ecuador ha confermato in via definitiva la condanna a otto anni di carcere nei confronti dell'ex presidente, Rafael Correa, e di tutti gli altri imputati nell'inchiesta per corruzione "Subornos 2012-1016". Per effetto del verdetto Correa ha perso i diritti politici, e quindi la possibilità di candidarsi, per tutta la vita. In base a quanto ricostruito dal quotidiano "El Comercio" per la legge ecuadoriana ai condannati in via definitiva vengono sospesi i diritti politici per la durata della sentenza. Tuttavia nel caso di una condanna per corruzione, i diritti politici non vengono solo sospesi, bensì persi per tutta la vita. Si tratta dell'effetto di una norma aggiunta all'articolo 233 della Costituzione nell'ambito dell'emendamento costituzionale approvato nel 2018. (segue) (Brb)