Ecuador: autorità giudiziarie ordinano arresto ex presidente Rafael Correa (5)

- Correa, per parte sua, ha dichiarato che escludendolo dalla vita politica attuale non si fa altro che renderlo "immeritatamente immortale". "È evidente che si fa di tutto per inabilitarmi", ha scritto Correa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter due giorni dopo l'esclusione alla candidatura da vicepresidente alle elezioni di febbraio. "Il dolore è per la gente decente, funzionari, imprenditori, che vengono distrutti per danneggiare me", ha proseguito il capo dello stato rimandando alle inchieste giudiziarie aperte su presunte trame di corruzione con politici e aziende. "Tanta infamia non passerà il giudizio della storia", ha dichiarato. (Brb)