Milano: Palazzo reale riapre la stagione espositiva con “Prima,donna. Margaret Bourke-White”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani apre a Palazzo Reale una straordinaria retrospettiva dedicata a un'importante fotografa, una grande donna, la sua visione e la sua vita controcorrente. Palazzo Reale celebra infatti Margaret Bourke-White (New York, 1904 - Stamford, 1971), una tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo, attraverso una selezione inedita delle immagini più iconiche realizzate nel corso della sua lunga carriera. Curata da Alessandra Mauro, la mostra è promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, da Palazzo Reale e da Contrasto, in collaborazione con Life Picture Collection, detentrice dell'archivio storico di "Life". L'accesso alla mostra è contingentato, in base alle disposizioni volte a tutelare la sicurezza e la salute dei visitatori. La prenotazione è fortemente consigliata. L'esposizione rientra ne "I talenti delle donne", il palinsesto promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano dedicato all'universo delle donne. (segue) (Com)