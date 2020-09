Regno Unito: Sunak annuncia nuovo piano di sostegno a lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha annunciato alla Camera dei comuni britannica il nuovo "Programma di supporto al lavoro" (Job Support Scheme), allo scopo di aiutare lavoratori e imprese ad affrontare l'effetto che le nuove misure restrittive in vigore da oggi avranno sull'economia. Il nuovo programma si era reso necessario in seguito all'intenzione del governo di terminare il 31 ottobre il piano di aspettativa dei lavoratori, che in alcuni momenti da marzo arrivato a finanziare l'80 per cento dello stipendio di 10 milioni di lavoratori, ed è costato più di 39 miliardi di sterline (quasi 43 miliardi di euro). Il nuovo programma inizierà a novembre, e sosterrà "lavori sostenibili", come ha detto il cancelliere, in cui i lavoratori svolgono almeno un terzo del loro orario di lavoro abituale. Il governo coprirà una parte dei due terzi di stipendio mancante. Il programma includerà anche lavoratori che non erano precedentemente inclusi nel programma di aspettativa, ma non aiuterà persone attualmente disoccupate. Nelle parole del cancelliere, "è fondamentalmente sbagliato continuare a mantenere in vita lavori che esistono solamente all'interno del programma di aspettativa". Sunak ha inoltre annunciato che il governo estenderà la durata di 4 linee di credito agevolato e garantito dallo Stato per le aziende fino alla fine di novembre, promettendo un nuovo programma di prestiti per gennaio. Infine, ristoranti, hotel e cinema continueranno a pagare l'Iva al 5 per cento, invece che al 20 per cento, fino a marzo 2021. (Rel)