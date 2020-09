Thailandia: 982 casi di "lesa maestà" sui social denunciati dal ministero dell'Economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 982 i casi di "lesa maestà" denunciati alle autorità giudiziarie dal ministero dell'Economia digitale della Thailandia, guidato da Buddhipongse Punnakanta. Lo riporta il "National Thailand". Nel rapporto presentato alle forze dell'ordine, sono segnalati i nomi dei cittadini che hanno postato sui vari social network messaggi contro la famiglia reale thailandese, violando l'articolo 27 della Legge sul crimine informatico. I post sarebbero stati pubblicati durante la protesta antigovernativa che si è tenuta tra il 19 e il 20 settembre scorso. La Thailandia, infatti, ha una dura legge sulla lesa maestà che proibisce di insultare la monarchia. La Legge sul crimine informatico, che vieta il caricamento di informazioni false o che influiscono sulla sicurezza nazionale, è stata utilizzata anche per perseguire le critiche online alla famiglia reale. Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Thailandia, Puttipong Punnakanta, ha dichiarato nella giornata di ieri che avvierà un'azione legale contro Facebook, Twitter e Google per aver ignorato alcune richieste di rimozione di contenuti ritenuti illeciti. (segue) (Res)