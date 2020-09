Thailandia: 982 casi di "lesa maestà" sui social denunciati dal ministero dell'Economia digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero avrebbe presentato una denuncia alla polizia della sicurezza informatica dopo che i colossi tecnologici statunitensi non hanno rispettato i termini per la rimozione dei contenuti fissati da un tribunale thailandese. Negli ultimi anni, le autorità hanno presentato ingiunzioni del tribunale per chiedere alle piattaforme di social media di limitare o rimuovere post con cui si offendono i reali e contenuti illegali come il gioco d'azzardo o le violazioni del diritto d'autore. In base alla legge, ignorare un ordine del tribunale può comportare una multa fino a 200 mila baht (circa 5.500 euro). Il ministero guidato da Puttipong, il 27 agosto scorso, ha chiesto a Facebook di bloccare 661 post; tuttavia, il social network di Mark Zuckerberg ne ha rimossi solo meno di un terzo. Twitter e YouTube, di proprietà di Alphabet, hanno ricevuto lo stesso giorno richieste per cancellare decine di post, rimuovendone solo alcuni. Facebook il mese scorso ha bloccato l'accesso in Thailandia a un gruppo con un milione di utenti che hanno discusso della monarchia, dicendo che era stato costretto a farlo dopo che il ministro Puttipong aveva minacciato un'azione legale contro il suo ufficio locale. (Res)