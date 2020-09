Turchia: la Banca centrale aumenta del due per cento i tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale di Turchia ha aumentato oggi i tassi di interessi del due per cento. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". I tassi d'interesse sono quindi passati dall'8,25 al 10,25 per cento. La decisione è stata comunicata dopo l'ottava riunione della Commissione per la politica monetaria del 2020. Nelle tre riunioni precedenti, la banca aveva mantenuto costanti i tassi all'8,25 per cento, dopo averli ridotti dal 12 per cento dei mesi precedenti. A luglio dello scorso anno, poi, i tassi erano al 24 per cento. La decisione è suscettibile di sorprendere i mercati, visto che la stessa "Anadolu" ha nei giorni scorsi pubblicato un'inchiesta in cui solo quattro economisti dei 23 interpellati prevedevano un aumento dei tassi, per di più compreso tra lo 0,5 e l'1,5 per cento. (Tua)