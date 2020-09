Milano: Città Metropolitana consegna ad Anci 34 progetti da oltre 4 miliardi per il recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valgono quasi 4 miliardi 500 milioni di euro i 34 progetti che la Città metropolitana di Milano ha consegnato ad Anci, la quale, come da accordo presso con le città metropolitane, li presenterà al Governo per l'accesso ai fondi europei del Recovery Fund. L'attenzione è dedicata in particolare ai progetti inerenti le infrastrutture per la mobilità, compresa quella ciclabile e quella elettrica; l'ambiente e la riforestazione urbana; la digitalizzazione, la modernizzazione e la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio edilizio; le politiche attive del lavoro e i giovani; il turismo 4.0. Tutti i progetti, e le relative schede, redatti nel rispetto delle linee guida presentate dal Governo e coerenti ai cluster tematici individuati, saranno adesso valutate dal Governo, assieme a quelle delle altre città metropolitane. La parte più rilevante, oltre due miliardi e cinquecento milioni, riguarda le infrastrutture per la mobilità, e questo perché in territorio ad alta mobilità come quello milanese si deve, da una parte favorire la mobilità dall'altra guidare una transizione verso la sostenibilità ambientale, che tradotto vuol dire potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità dolce. Ecco allora i progetti sul prolungamento delle linee metropolitane a Paullo (M3), a Trezzo sull'Adda (M2), a Segrate (M4); la riqualificazione delle fermate delle linee RFI di Opera e di Poasco; il potenziamento delle piste ciclabili. (segue) (Com)