Milano: Città Metropolitana consegna ad Anci 34 progetti da oltre 4 miliardi per il recovery fund (2)

Altri interventi riguardano la riqualificazione della viabilità metropolitana con tutta una serie di interventi per quasi 140 milioni sulle strade. Altra parte fondamentale è quella della messa in sicurezza, della digitalizzazione e dell'adeguamento energetico degli edifici scolastici, interventi questi che valgono oltre cinquecento milioni di euro. Ci sono poi tutti i progetti riguardanti l'ambiente, come quello per sostenere la riforestazione urbana, o quello gestione e l'efficientamento delle risorse idriche metropolitane, i territori resilienti e gli interventi di rigenerazione urbana, o ancora quello suggestivo del rilancio della navigabilità delle vie d'acqua metropolitane. Altri interventi, infine, concernono il lavoro e i giovani, con il progetto Hub giovani e interventi mirati per le politiche attive del lavoro; e l'Idroscalo, il grande Parco metropolitana, da rilanciare come polo sportivo, ambientale e tecnologico.