Milano: Città Metropolitana consegna ad Anci 34 progetti da oltre 4 miliardi per il recovery fund (3)

- "I fondi del Recovery Fund sono una grande occasione per l'Italia. – Afferma la Vicesindaca metropolitana Arianna Censi- E per l'area metropolitana milanese in particolare rappresentano una occasione di rilancio ambiziosa e necessaria. "I progetti infatti possono rappresentare una svolta nel senso di sviluppo delle infrastrutture, della tutela ambientale, della digitalizzazione: in pratica, possono dare concretezza al futuro della metropoli milanese che, giova ricordarlo, è l'area più avanzata del Paese". "Nel ringraziare Anci, i Sindaci del territorio – conclude Arianna Censi – e augurarmi che le nostre proposte siano accettate, voglio ricordare che è anche dal rilancio delle aree metropolitane, così come più volte ribadito dall'Unione Europea, che passa la crescita, il benessere e lo sviluppo del Paese". "Credo che questo sia il momento giusto – dichiara il consigliere delegato al Bilancio Francesco Vassallo – per un cambio di passo. I fondi del Recovery Fund potrebbero essere un importante contributo per realizzare quegli interventi necessari al benessere dei nostri cittadini e alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio." (Com)