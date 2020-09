Rimini: ubriaco inveisce contro medici in ospedale, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Novafeltria (Rn), hanno denunciato un 57enne per le ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. I fatti sono accaduti qualche giorno fa quando l'uomo, residente nell’Alta Valmarecchia, in evidente stato di ebbrezza, dopo aver richiesto l’intervento di un’ambulanza, è stato trasportato da personale del 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Novafeltria per gli accertamenti medici del caso. Durante il ricovero, l’uomo avrebbe creato non pochi problemi all'interno del nosocomio, inveendo con atteggiamento violento e di sfida contro medici ed infermieri. In specie, lo stesso ricevute le prime cure mediche, senza alcuna ragione, dava in escandescenza, danneggiando l’arredamento presente all’interno della sala d’aspetto dell’ospedale. Tale circostanza ha allarmato i sanitari che si sono visti costretti a chiudersi all’interno di un ambulatorio e ad allertare i carabinieri al numero di emergenza 112. L’arrivo tempestivo di una pattuglia della Stazione di Novafeltria ha permesso di tranquillizzare la situazione. Infatti i militari sono riusciti a placare l’uomo, portandolo alla calma, scongiurato così’ conseguenze peggiori. Il 57enne ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria riminese dei reati di “danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio” per aver causato la temporanea sospensione delle normali attività del Pronto Soccorso.(Ren)