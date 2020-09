India: coronavirus, raggiunto picco di contagi nella capitale Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata di coronavirus ha raggiunto il picco di contagi nella capitale indiana Nuova Delhi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ani News", citando il primo ministro dello Stato di Delhi, Arvind Kejriwal, che ha affermato che "gli esperti ritengono che il numero di casi diminuirà nei prossimi giorni". "Dal primo luglio al 17 agosto i casi erano sotto controllo. Abbiamo notato che si è registrato un aumento con un picco di 4.500 nuovi contagi lo scorso 17 settembre, ma ora i contagi stanno calando. Gli esperti ritengono che la seconda ondata di coronavirus che ha colpito Nuova Delhi sia ora al culmine e la sua intensità sarà minore nei prossimi giorni", ha detto il ministro capo all'agenzia di stampa locale. Kejriwal ha anche affermato che nella capitale indiana i tamponi effettuati per il Covid-19 sono stati aumentati, passando dai 20 mila test al giorno agli attuali 60 mila. Secondo i dati pubblicati dal dipartimento della sanità statale, dall'inizio della pandemia, solo nella capitale si sono contati 2.56.789 contagi di coronavirus, di cui 2.20.866 guariti e 5.087 morti. Dall'ultima settimana di agosto, c'è stata una recrudescenza dell'infezione da Covid-19 in città. Tuttavia, negli ultimi quattro giorni, il numero di casi giornalieri è stato inferiore a 4 mila. Nelle ultime 24 ore, Nuova Delhi ha registrato 3.714 nuovi casi di Covid-19 e 36 decessi. L'India conta ora più di 5,7 milioni di casi di Covid-19 ed è il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo gli Usa. Il ministero della Salute ha anche detto che nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono morte altre 1.129 persone, per un totale di 91.149 decessi.(Inn)