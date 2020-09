Germania: indice Ifo clima imprese sale a 93,4 punti a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, l'indice del clima delle imprese tedesche elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) è salito a quota 93,4 dai 92,5 punti di agosto scorso. Si tratta del valore più alto raggiunto da febbraio e del quinto mese consecutivo di crescita. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dato è inferiore alle aspettative, secondo cui il risultato avrebbe dovuto toccare i 93,8 punti. Nonostante il tasso crescente di contagi da coronavirus in Germania, “l'economia tedesca si sta stabilizzando”, ha commentato il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest. La valutazione della situazione attuale da parte degli imprenditori è migliorata in maniera particolarmente significativo, guadagnando 1,3 punti per salire a quota 89,2. Le aspettative per i prossimi sei mesi sono aumentate di 0,5 punti a quota 97,7. (Geb)