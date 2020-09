Brasile: coronavirus, dopo flessione a metà settembre curva contagi torna a salire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver mostrato una lieve flessione a metà settembre, la curva dei contagi da nuovo coronavirus e di morti collegate alla Covid-19 in Brasile è tornata a salire nella settimana epidemiologica (Se) 38, che comprende l'intervallo dal 13 al 19 settembre. In particolare, i nuovi casi sono cresciuti del 10 per cento e i decessi del 6 per cento. Secondo quanto emerge dall'analisi dei dati contenuti nel bollettino epidemiologico di questa settimana pubblicato dal ministero della Salute, nel periodo indicato i contagi sono stati 212.553, rispetto ai 192.687 della settimana epidemiologica precedente (+10 per cento). I decessi sono stati 5.322, rispetto ai 5.007 della settimana epidemiologica precedente (+6 per cento). Nella settimana che va fino al 19 settembre, l'aumento di casi è stato registrato in tutte le cinque macro-regioni del paese, con particolare incidenza nella regione centro-occidentale (+16 per cento), meridionale (+12 per cento) e nord-orientale (11 per cento). Quanto all'aumento del numero di morti, maggiore incidenza è stata riportata nelle regioni settentrionale (+40 per cento), sud-orientale (+10 per cento), e meridionale (+6 per cento), mentre si è registrato un calo nelle regioni nord-orientale (-5 per cento) e centro-occidentale (-2 per cento). (segue) (Brb)