Lavoro: Catalfo, rafforzare ulteriormente misure di contrasto al caporalato

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, sottolinea che "scene terribili come quelle pubblicate ieri da alcuni quotidiani online testimoniano, ancora una volta, l’importanza di continuare con forza a combattere il caporalato. Le immagini - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - mostrano un bracciante agricolo di origini indiane che viene insultato, minacciato e poi picchiato dal suo datore di lavoro per aver detto di voler chiamare le Forze dell’ordine dopo che la sua paga era stata più che dimezzata 'per non aver lavorato bene'. Il coraggio del lavoratore, che ha prontamente denunciato l’accaduto, è un esempio per tutti. Ma questo non basta". Per Catalfo, "occorre ulteriormente rafforzare le misure di protezione dei lavoratori, di contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, e garantire alle aziende un leale e trasparente sistema di concorrenza. Obiettivi che, come ministro del Lavoro, intendo perseguire anche attraverso i progetti che ho predisposto in vista del Recovery fund e che ho presentato nei giorni scorsi alla Camera dei deputati. La legalità - conclude il ministro - è il pilastro centrale sul quale deve poggiare la ripartenza del mercato del lavoro". (Rin)