Spagna: su legge di bilancio il governo al bivio tra richieste indipendentisti catalani e Ciudadanos

- L'approvazione del prossimo bilancio generale dello Stato spagnolo è uno dei nodi al pettine che il governo del primo ministro, Pedro Sanchez, non è ancora riuscito a sciogliere a dispetto di trattative serrate che si protraggono ormai da diverse settimane con i diversi gruppi parlamentari. Un nodo che potrà essere sciolto soltanto quando l'esecutivo farà una chiara scelta di campo su una delle questioni storicamente più spinose del dibattito politico spagnolo: l'indipendentismo catalano ed il destino dei 12 prigionieri condannati per il referendum illegale del primo ottobre del 2017. L'8 gennaio 2020, infatti, l'astensione di Sinistra repubblica di Catalogna (Erc) risultò decisiva, insieme a quella del partito indipendentista basco Bildu, per consentire a Pedro Sanchez di ottenere l'investitura a premier al Congresso dei deputati con appena due voti di margine a favore. Un gesto politico che da allora Erc non ha mai smesso di far pesare sull'esecutivo mettendo sul tavolo nei momenti più delicati, come nel caso del prossimo bilancio, la ripresa del tavolo di negoziazione sulla Catalogna. (segue) (Spm)