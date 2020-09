Spagna: su legge di bilancio il governo al bivio tra richieste indipendentisti catalani e Ciudadanos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 settembre scorso il leader di Erc, Gabriel Rufian, ha affermato in un'intervista che "il dialogo porta sempre frutti" ma in questo momento "ci sono compagni in cella ed in esilio", aggiungendo che la loro proposta è quella di un'amnistia che permetterebbe di "riazzerare tutto come si fece 40 anni fa con assassini e fascisti" per poi arrivare ad un nuovo "referendum". Il referendum del primo ottobre 2017, indetto dal governo della Catalogna e sospeso dalla Corte costituzionale il 7 settembre 2017, non è stato, infatti, mai riconosciuto dallo Stato spagnolo. Il 27 ottobre, nello stesso giorno in cui il parlamento catalano dichiarava effettiva l'indipendenza della regione con la nascita della Repubblica catalana, il governo dell'allora primo ministro del Partito popolare (Pp), Mariano Rajoy, dopo il voto favorevole del Senato, decise di applicare l'articolo 155 della Costituzione spagnola che prevede il controllo diretto su una comunità autonoma. Il giorno successivo il parlamento catalano fu sciolto ed il presidente in carica della Generalitat, Charles Puigdemont, destituito con tutto il suo governo. (segue) (Spm)