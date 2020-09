Spagna: su legge di bilancio il governo al bivio tra richieste indipendentisti catalani e Ciudadanos (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 ottobre 2019, la Corte suprema spagnola ha emesso 12 condanne sia nei confronti di esponenti del governo catalano che di membri di organizzazioni della società civile per il reato di sedizione, mentre non è stato riconosciuto quello di ribellione secondo la legge spagnola si verifica "solo quando c'è un uso della violenza finalizzato a rovesciare l'ordine costituzionale". Le pene più severe sono state inflitte a Oriol Junqueras, vice-presidente del Parlamento, (13 anni), Raul Romera, ministro degli Esteri (12 anni), Jordi Turul, portavoce del presidente del Parlamento, 12 anni e Dolors Bassa, ministro del Lavoro, 12 anni, Carme Forcadell, ex presidente del Parlamento, 11 anni e mezzo. Altri tre imputati, a piede libero, Carles Mundo, Meritxell Borras, Santi Vila, sono stati condannati a delle multe per disobbedienza. (segue) (Spm)