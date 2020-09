Spagna: su legge di bilancio il governo al bivio tra richieste indipendentisti catalani e Ciudadanos (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il ministro della Giustizia, Juan Carlos Campo, in risposta ad un'interrogazione della portavoce di Uniti per la Catalogna (JuntsxCat), Laura Borras, ha affermato che il governo inizierà a esaminare le richieste di grazia dei detenuti catalani. Un'apertura che, ha provocato la reazione immediata del Partito popolare (Pp) e di Vox che hanno accusato l'esecutivo di "barattare" la libertà dei detenuti per il sostegno all'approvazione del bilancio. La portavoce di Vox ha avvertito che se l'esecutivo dovesse concedere l'amnistia, un atto definito "chiaramente illegale", il suo partito "difenderà la legge con tutte le azioni legali disposizione". Oggi, in risposta alle polemiche il ministro Campo ha negato che l'esame della richiesta grazia sia legato a una "trattativa", spiegando che queste pratiche "richiedono mesi di anticipo" e i partiti indipendentisti catalani "non erano a conoscenza" del quest’annuncio. (segue) (Spm)