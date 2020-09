Spagna: su legge di bilancio il governo al bivio tra richieste indipendentisti catalani e Ciudadanos (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione catalana potrebbe compromettere, inoltre, il rapporto di collaborazione instauratosi tra l'esecutivo ed il partito di opposizione Ciudadanos, la cui leader in merito al bilancio ha affermato in diverse occasioni che "c'è solo un modo per negoziare i conti dello Stato: o con i sovranisti che cercano solo l'interesse del loro territorio, o con noi". All'interno della coalizione di governo, il Partito socialista operaio (Psoe) del premier sembra più propenso a stringere un accordo sul bilancio con Ciudadanos, che si è detto disponibile a collaborare, e con il quale Sanchez ha intensificato i rapporti. Mentre, il principale alleato del Psoe, Unidas Podemos da settimane sta esercitando pressioni sul premier affinché venga approvato con la stessa maggioranza che ha sostenuto l’accordo di coalizione e, dunque, gli indipendentisti catalani. (Spm)