Coronavirus: screening sierologico su bambini a Milano, positivo il 3,2 per cento

- Il 3,2 per cento dei minori dai 3 ai 18 anni iscritti a scuole di Milano e testati nell'ambito del progetto di sperimentazione di sorveglianza sierologica dell'infezione da Sars-Cov-2 proposto dai pediatri del Fatebenefratelli-Sacco è risultato positivo al test. I 91 minori positivi al sierologico sono stati immediatamente sottoposti al tampone, che è risultato in tutti i casi negativo. Questi i risultati del progetto, esposti dal suo ideatore, il primario dell'ospedale pediatrico Buzzi Gian Vincenzo Zuccotti, intervenuto alla commissione consiliare Salute ed Educazione. "Come pediatra mi sembrava molto riduttiva l'idea che circolava che i bambini non si ammalano di questa invenzione. In realtà le cose non stanno così: i bambini si sono ammalati e non credo che siano esenti dal trasmettere l'infezione. Dal momento che trasmettono tutte le altre forme virali, mi sembra curioso che non lo facciano con questa. Che poi i bambini si ammalino fortunatamente di una forma meno severa rispetto agli adulti, questo l'abbiamo registrato durante la prima ondata di pandemia ed è un dato di fatto", ha premesso Zuccotti, spiegando così com'è nata l'idea di avviare l'attività di sorveglianza epidemiologica, che si effettua attraverso un "test - ha assicurato il professore - assolutamente attendibile, con una sensibilità del 97-98 per cento, poco invasivo e con costi contenuti, di circa 9 euro". "Non si tratta - ha precisato - di un test rapido pungidito, ma di un vero test immuno-enzimatico, come quello eseguito con l'esame sul prelievo venoso". In questo caso, però, il test è molto meno invasivo e viene effettuato su due goccioline di sangue essiccate, che possono essere raccolte in casa dai genitori. (segue) (Rem)