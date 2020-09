Coronavirus: screening sierologico su bambini a Milano, positivo il 3,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io pensavo e speravo - ha detto Zuccotti - che quest'opportunità fosse messa a servizio di una larga parte dei bambini. In realtà non è stato così. Io ho presentato l'iniziativa al provveditore, il dottor Bussetti, e lui ha aderito con entusiasmo. Sono state selezionate 14 scuole. Abbiamo ipotizzato di fare lo screening a 6.000 studenti, dai 3 ai 18 anni". E a 6.000 famiglie sono stati consegnati i kit 'pungidito', con le istruzioni per effettuare i test. Di questi, in poco più di una settimana, ne sono stati restituiti la metà con il campione di goccioline di sangue, circa 3.000, che sono stati immediatamente processati dall'Asst Fatebenefratelli-Sacco. Nel 3,2 per cento dei casi, equivalente a 91 bambini, si è registrata una sieroprevalenza, con percentuali differenti a seconda delle fasce di età. "I bambini più piccoli - ha riferito Zuccotti - sono quelli che hanno visto maggiormente il virus: tra i 3 e i 6 anni la percentuale di sieroprevalenza è del 6 per cento, tra i 6 e gli 11 anni del 4 e tra gli 11 e i 18 del 2". L'idea del primario è riproporre lo screening a dicembre e a marzo, per monitorare l'impatto dell'apertura delle scuole dopo tre e dopo sei mesi dalla ripresa delle lezioni in presenza. (Rem)