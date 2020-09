Speciale energia: Libia-Italia, Sanalla (Noc) discute con ambasciatore Buccino cooperazione nel settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della National Oil Corporation (Noc) di Tripoli, Mustafa Sanalla, ha discusso con Giuseppe Buccino Grimaldi, ambasciatore d'Italia a Tripoli, della collaborazione tra la Noc e le aziende italiane nel campo del petrolio e del gas. Lo riferisce un comunicato stampa della compagnia libica. Durante il loro incontro a Tripoli, Sanalla e Buccino hanno discusso "della situazione della sicurezza nei giacimenti petroliferi e nelle installazioni delle compagnie della National Oil Corporation". Le parti hanno anche accennato agli "sforzi incessanti della National Oil Corporation per ripristinare gradualmente i processi di produzione e le misure precauzionali per prevenire la pandemia Covid-19, che ha portato avanti in tutte le sue località". (Lit)