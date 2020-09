Speciale energia: Libia, Le Drian sostiene una distribuzione trasparente ed equa dei proventi del petrolio libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, durante un incontro con l’omologo degli Emirati, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha chiesto l'attuazione di "una distribuzione trasparente ed equa delle entrate petrolifere in Libia". Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri francese, le parti hanno discusso di diverse questioni regionali di interesse comune. Le Drian ha rinnovato il suo invito a rispettare il cessate il fuoco e riprendere il dialogo politico intra-libico. Per quanto riguarda l'Iran, Le Drian ha sottolineato l'attaccamento della Francia al mantenimento dell'accordo sul nucleare, al rispetto da parte dell'Iran dei suoi obblighi al riguardo e a soluzioni realistiche ed efficaci di fronte alla prospettiva della fine del l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Il capo della diplomazia di Parigi ha, infine, accolto con favore la firma dell'accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, "due partner essenziali della Francia nella regione". Inoltre, ha ricordato che la sospensione dell'annessione dei Territori palestinesi dovrebbe diventare un provvedimento definitivo e che la nuova dinamica creata dalla normalizzazione dovrebbe consentire di rilanciare negoziati credibili tra le parti, finalizzati alla costituzione di due Stati nel quadro del diritto internazionale. (Frp)