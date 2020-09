Visegrad: premier ceco, positivo che proposta Ue su migranti non menzioni quote obbligatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della nuova proposta della Commissione europea sui migranti si può dire che è positiva perché non contiene riferimenti a quote obbligatorie. Lo ha detto il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, dopo l'incontro tra lui e i colleghi di Polonia e Ungheria con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk", Babis ha promesso che Praga considererà i contenuti della proposta, che dà ai paesi membri la possibilità di decidere se accogliere i migranti sbarcati altrove o se finanziare il loro rimpatrio. Babis, al pari di Mateusz Morawiecki (Polonia) e Viktor Orban (Ungheria), ha evidenziato l'intenzione di promuovere un rafforzamento dei confini esterni dell'Ue. Il premier ceco non ha detto chiaramente se il suo paese vuole organizzare il rimpatrio dei migranti, per esempio dalla Grecia, al fine di evitare di accettare migranti in territorio ceco, una soluzione a lungo respinta. "Abbiamo sempre partecipato finanziariamente e continueremo a farlo", ha detto Babis, segnalando che Praga continua a preferire il sostegno finanziario ai paesi africani e l'assistenza ai paesi dell'Europa meridionale, per esempio attraverso l'invio di poliziotti. (Vap)