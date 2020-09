Fondi Ue: Di Maio, comuni fondamentali per spendere risorse del Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono 209 miliardi di euro del recovery fund da usare per il Paese. E i comuni saranno fondamentali per spenderli in digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e più diritti sociali per giovani e meno giovani, disabili e bambini. Lo ha scritto in un post su Facebook, Luigi Di Maio. "Capite bene che riuscire ad amministrare anche un piccolo comune è molto importante. E per farlo bisogna aggregare sui territori. Questa estate circa 20 mila iscritti al MoVimento sulla piattaforma Rosseau hanno deciso di aprire alle coalizioni con altre forze del territorio, civiche e politiche. E la scelta sta iniziando a dare i primi frutti.In alcuni comuni abbiamo deciso di correre in coalizione, dopo aver ascoltato i territori e i nostri attivisti. L’obiettivo è quello di andare al governo dei comuni e iniziare a realizzare il nostro programma, affermando il nostro modo di governare e i nostri temi", ha detto il ministro. "Ci sono diversi comuni al ballottaggio in tutta Italia e alcuni al primo turno in Sicilia. Come sempre io sostengo tutti i nostri candidati sul territorio, senza risparmiarmi e stando vicino a chi ha il coraggio di metterci la faccia, senza calcoli né strategie, semplicemente con il cuore", ha aggiunto Di Maio. (segue) (Res)