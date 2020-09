Fondi Ue: Di Maio, comuni fondamentali per spendere risorse del Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le amministrazioni locali sono il cuore del Paese, ha ricordato. "L’Italia senza sindaci non sarebbe governata. E noi abbiamo il dovere di sostenere ogni nostro candidato sindaco, in particolare se ha avuto la capacità di aggregare realtà sane su tutto il territorio nazionale. Saranno tre giorni intensi, che voglio trascorrere insieme a voi per ascoltarvi e supportarvi. Come sempre. Con il SÌ la referendum abbiamo proiettato l’Italia in una nuova fase che necessariamente darà più centralità ai comuni e alle regioni.Uniti, con forza, andiamo avanti per riprenderci il nostro futuro, per ridare alle nostre famiglie speranza e opportunità di lavoro", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)