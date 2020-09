Omicidio Willy: si cercano nuovi elementi sui telefoni degli indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca della verità sulla morte di Willy Montero passa anche per i telefoni cellulari degli indagati. La procura di Velletri ha disposto infatti, come atto irripetibile, quindi garantendo la presenza a consulenti degli indagati, la copia forense dei telefoni cellulari al fine di cercare nuovi elementi investigativi. Intanto si è svolto ieri il primo esame, anche questo come atto irripetibile, per cercare tracce ematiche o comunque organiche della vittima nell’Audi con la quale i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono arrivati in via Oberdan e con la quale sono andati via dopo il pestaggio, insieme a Francesco Belleggia, anche lui indagato e agli arresti domiciliari. Il quarto componente del gruppo è Mario Pincarelli che in carcere insieme ai fratelli Bianchi a Rebibbia. La settimana prossima gli esami alla ricerca del dna di Willy si estenderà anche agli abiti degli indagati con particolare attenzione alle loro scarpe mentre il terzo atto riguarderà i loro cellulari. La procura quindi, tra i vestiti e i cellulari degli indagati cerca ulteriori elementi che possano delineare meglio i contorni della vicenda. Intanto questa mattina si svolge, in tribunale a Velletri, uno dei processi che vede imputato per lesioni Marco Bianchi relativamente ad una vicenda del 2018, quando avrebbe picchiato un giovane straniero. (Rer)