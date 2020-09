Export: Ferro (Ice), da commercio elettronico e digitale opportunità importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto della logistica crea opportunità significative per le piccole e medie imprese (Pmi) italiane, da cui deriva il 50 per cento dell'export italiano. Così il presidente dell'Agenzia Ice, Carlo Ferro, intervenuto oggi ad un webinar organizzato dalla Luiss Business School sul ruolo dei corrieri aerei internazionali. "Alla luce di ciò, già dallo scorso anno l'Agenzia è molto più attiva per rendere i propri servizi maggiormente fruibili per le Pmi: vogliamo aumentare il numero degli esportatori nazionali e per questo abbiamo riportato il servizio dell'Agenzia sui territorio con i desk regionali, rendendolo gratuito per le imprese fino a cento addetti", ha detto, sottolineando la necessità di rendere "ciò che il sistema paese fa più facile da raggiungere per le imprese, promuovendo una maggiore movimentazione". Il presidente dell'Agenzia ha poi ribadito l'importanza del commercio elettronico e digitale. "Si tratta di una tendenza che sta accelerando rapidamente e che crea opportunità importanti per la logistica e per le Pmi: le vendite B2C hanno un mercato di oltre un miliardo di consumatori nel mondo, con l'unica barriera associata alla capacità degli operatori della logistica di far arrivare rapidamente i prodotti sui canali", ha spiegato, auspicando un incremento delle Pmi che accedono al commercio elettronico. (Ems)