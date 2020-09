Romania: imprenditori tedeschi, insostenibile aumento delle pensioni del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non può ora permettersi di aumentare le pensioni del 40 per cento: questo potrebbe mettere a repentaglio la ripresa economica del paese. E' quanto si legge in un comunicato della Camera di commercio romeno-tedesca (Ahk). "La decisione del parlamento di Bucarest di aumentare le pensioni del 40 per cento rappresenta un grave rischio per l'economia romena e mette in pericolo la ripresa economica. Una nuova crescita nel bilancio, visto che l'economia sta già soffrendo per la pandemia è da escludere", afferma la Camera di commercio romeno-tedesca. La comunità imprenditoriale tedesca sottolinea che l'aumento delle pensioni, adottato dal parlamento della Romania a seguito della rettifica di bilancio, "porta a una spesa di bilancio insostenibile e ad un disavanzo eccessivo, quindi una crisi finanziaria che aggraverà ulteriormente gli effetti della crisi attuale". Gli investitori tedeschi notano che questo mette a repentaglio progetti di investimento che sono stati ritardati per anni. (segue) (Rob)