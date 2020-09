Romania: imprenditori tedeschi, insostenibile aumento delle pensioni del 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bilancio sostenibile darebbe agli investitori fiducia nella Romania come luogo di investimento e aumenterebbe la competitività del paese. Naturalmente, tutti noi, l'ambiente imprenditoriale, le autorità e soprattutto i dipendenti ed i pensionati, vogliamo l'aumento dei salari e delle pensioni in Romania e un tenore di vita più elevato. Ma questo non può essere fatto senza seri studi di impatto e senza tenere conto dell'attuale contesto economico", si legge anche in un comunicato di Ahk. La rettifica di bilancio è stata approvata martedì da deputati e senatori della Romania; la principale novità apportata dai parlamentari al progetto del governo è proprio l'aumento delle pensioni del 40 per cento. (Rob)