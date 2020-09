Grecia-Turchia: governo Atene, questione dei confini marittimi al centro della ripresa dei negoziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei colloqui tecnici militari tra Turchia e Grecia in sede Nato sono stati compiuti dei buoni progressi, ha detto ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il suo incontro con il premier spagnolo, Pedro Sanchez. "Una mezza dozzina di incontri si sono tenuti qui, presso la sede della Nato, con la Grecia e la Turchia", ha detto. "L'obiettivo è creare un meccanismo di eliminazione dei conflitti, con l'obiettivo di evitare incidenti in mare o in aria", ha spiegato. "Questi incontri sono in corso e sono stati compiuti buoni progressi. Sono colloqui tecnici militari e completano gli sforzi diplomatici condotti dalla Germania per risolvere la controversia", ha aggiunto. "Gli sforzi tedeschi hanno portato ieri a un accordo per lo svolgimento di colloqui esplorativi, cosa che accolgo con favore. Lo sviluppo di meccanismi di eliminazione dei conflitti tra le forze armate è un ruolo naturale per la Nato. L'abbiamo già fatto negli anni '90 e si è rivelato molto efficace. Rimango in stretto contatto sia con la leadership greca che con quella turca", ha detto. Stoltenberg ha poi ringraziato la Spagna per il suo contributo alle missioni e operazioni Nato e ha elogiato il paese per gli sforzi sostenuti durante la pandemia. (segue) (Gra)