Grecia-Turchia: governo Atene, questione dei confini marittimi al centro della ripresa dei negoziati (4)

- Il rilancio dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia, fermi dal 2016, sarebbe "un passo positivo", ha detto in precedenza il portavoce del governo greco Stelios Petsas aggiungendo tuttavia che l'Unione europea ha già deciso di imporre sanzioni ad Ankara per le sue “attività illegali” nel Mediterraneo orientale. "La domanda è come verranno attivate queste sanzioni se la Turchia non si conformerà, dato che l'Europa non è abituata a procedure veloci", ha dichiarato Petsas all'emittente radiofonica “Ert”. Il portavoce dell’esecutivo non ha escluso una telefonata tra il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in vista della riunione del Consiglio europeo, riprogrammata per l'1 e il 2 ottobre. "Tutto è sul tavolo", ha sottolineato Petsas. Grecia e Turchia hanno concordato il 22 settembre di tenere il 61mo giro di negoziati esplorativi, a Istanbul, "a breve", secondo quanto riferito da una breve nota diffusa dal ministero degli Esteri di Atene. Da alcuni giorni alla Nato, inoltre, si stanno svolgendo colloqui tecnici a livello militare tra rappresentanti di Atene e Ankara al fine di favorire una de-escalation delle tensioni nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)