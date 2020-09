Grecia-Turchia: governo Atene, questione dei confini marittimi al centro della ripresa dei negoziati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I passi che la Grecia compirà in futuro in merito alla situazione nel Mediterraneo orientale saranno fondamentali per rilanciare eventuali colloqui esplorativi e canali di dialogo con la Turchia", ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la videoconferenza avvenuta ieri con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza turca, i dossier al centro del colloquio sono stati relazioni tra Turchia e Ue e gli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Erdogan ha ribadito il desiderio della Turchia di ridurre le tensioni regionali, osservando tuttavia la necessità di passi avanti da parte della Grecia in questo senso. “Esprimendo il suo apprezzamento per gli sforzi di mediazione della Germania, il presidente Erdogan ha dichiarato che i passi che la Grecia dovrà compiere saranno importanti per rilanciare i colloqui esplorativi e altri canali di dialogo”, sottolinea la presidenza turca. (segue) (Gra)