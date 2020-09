Coronavirus: Ue, contagi in aumento, Stati adottino tutte misure a primo segnale di focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di contagio da coronavirus sono aumentati costantemente nell'Unione europea e nel Regno Unito da agosto e le misure adottate non sono sempre state sufficienti a ridurre o controllare l'esposizione. Per questo, è fondamentale che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie al primo segnale di nuovi focolai. E' quanto ha scritto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) nella sua valutazione del rischio aggiornata, relativa alla pandemia di Covid-19, pubblicata oggi insieme a una serie di linee guida per interventi non farmaceutici (come l'igiene delle mani, l'allontanamento fisico, la pulizia e la ventilazione). Per misure necessarie da adottare al primo segnale di nuovi focolai, l'Ecdc intende il potenziamento dei test e della ricerca dei contatti, il miglioramento della sorveglianza sanitaria pubblica, la garanzia di un migliore accesso ai dispositivi di protezione individuale e ai medicinali e la garanzia di capacità sanitarie sufficienti, in linea con le azioni presentate dalla Commissione a luglio. (segue) (Beb)