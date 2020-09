Coronavirus: Ue, contagi in aumento, Stati adottino tutte misure a primo segnale di focolai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione del rischio dell'Ecdc rileva anche che interventi non farmaceutici come il distanziamento fisico, l'igiene e l'uso di maschere facciali si sono dimostrati non sufficienti per ridurre o controllare l'esposizione. Allo stesso tempo, l'impatto dell'aumento dei tassi varia da paese a paese. Mentre in alcuni paesi l'aumento colpisce principalmente i giovani, dai 15 ai 49 anni di età, producendo principalmente casi lievi e asintomatici, in altri paesi l'aumento porta a più decessi tra gli anziani. Quindi, l'attuale situazione epidemiologica pone un rischio crescente per i gruppi a rischio e gli operatori sanitari e richiede un'azione sanitaria pubblica mirata immediata. In questa situazione, l'Ecdc individua delle opzioni diverse di risposta, come il rafforzamento delle capacità sanitarie e le azioni di sanità pubblica mirate a individui e operatori sanitari vulnerabili dal punto di vista medico. Inoltre, richiede interventi non farmaceutici, quali i test, il tracciamento dei contatti, le misure di quarantena, una adeguata comunicazione del rischio e le misure di protezione della salute mentale. (Beb)