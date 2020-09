Roma: furto ricettazione e porto armi abusivo, due persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore, nel corso di due distinti interventi, i carabinieri della stazione Roma Flaminia hanno denunciato a piede libero due persone. I militari hanno riconosciuto un uomo di 41 anni georgiano senza fissa dimora, già noto per i suoi precedenti, a bordo di una costosa bicicletta in lungotevere Arnaldo da Brescia. Fermato per una verifica, l’uomo non ha saputo fornire informazioni precise circa la provenienza della bicicletta, del valore di 1.500 euro, e inoltre è stato trovato in possesso di arnesi da scasso all’interno dello zaino che portava in spalla. I carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il veicolo e gli attrezzi sono stati sequestrati. (segue) (Rer)