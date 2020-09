Roma: furto ricettazione e porto armi abusivo, due persone denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, invece, i carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano notato gli strani atteggiamenti di un senza fissa dimora. I militari della stazione Roma Flaminia hanno individuato l’uomo - un 57enne nato in Spagna, senza fissa dimora in Italia e con precedenti – seduto su una panchina in piazza Mancini e lo hanno fermato per un controllo. In suo possesso, i militari hanno trovato un coltello a punta con lama di 11 cm e una spranga di ferro lunga 76 cm, sottoposte a sequestro. Il 57enne è stato denunciato oltre che per porto di oggetti atti ad offendere anche per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, in quanto non ha collaborato con i carabinieri alla richiesta di identificarsi. (Rer)