Migranti: il Viminale autorizza lo sbarco in Sardegna per Alan Kurdi

- Il ministero dell’Interno ha autorizzato lo sbarco dei 125 migranti a bordo della Alan Kurdi, che attualmente si trova nel porto di Arbatax, in Sardegna. Contestualmente all’autorizzazione, il Viminale riferisce in una nota che è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei naufraghi soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo. L’80 per cento dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei. Martedì scorso altre otto persone sono state evacuate per ragioni mediche dalle autorità italiane.La nave della Ong tedesca Sea eye aveva chiesto un porto a seguito del peggioramento delle previsioni meteo, che segnalano raffiche di maestrale a oltre 50 chilometri orari. Da qui la decisione di riparare nei pressi dell’isolotto di Ogliastra per tre o quattro giorni, di fronte alla rada di Arbatax.La Alan Kurdi è stata al centro di un rimbalzo di responsabilità fra Germania, Francia, Malta e Italia sull’approdo finale da assegnare. Subito dopo il salvataggio l'equipaggio dell'imbarcazione ha contattato i centri di coordinamento marittimo dei Paesi citati, senza ottenere risposta. Poi la rotta su Lampedusa, dove la nave è stata respinta della Guardia costiera che ha suggerito di riferirsi al proprio Stato di bandiera, la Germania ed esattamente al centro di coordinamento marittimo di Brema. Ieri, l'Alan Kurdi aveva annunciato di voler a quel punto fare rotta su Marsiglia, richiesta che è stata accolta positivamente dal vice sindaco Benoit Payan ma è arrivato il "niet" di Parigi che ha chiesto all'Italia di "rispondere favorevolmente alla richiesta formulata dall'Ong di attraccare nel porto sicuro più vicino". (Rin)