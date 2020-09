Georgia-Azerbaigian: incontro ministri Esteri, proseguono colloqui su demarcazione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terzi della demarcazione del confine fra Azerbaigian e Georgia sono stati concordati: mentre proseguono i colloqui per la parte rimanente. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian Jeyhun Bayramov durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo georgiano David Zalkaliani a Tbilisi. Il ministro ha osservato che dovrebbero esserci buone condizioni per la libera circolazione degli esperti incaricati di proseguire i lavori. Il ministro Zalkaliani ha dichiarato c’è stata una discussione sul Keshikchidagh, il complesso monastico David Gareja, situato proprio al confine fra i due paese caucasici. “Sfortunatamente, alcuni incidenti si sono verificati lo scorso anno, ma la situazione è cambiata in direzione positiva in seguito ", ha detto Zalkaliani. "Stiamo facendo del nostro meglio per gestire la situazione con un nuovo approccio. Vorrei sottolineare che potremmo cambiare qualche decisione, adottata nel 2006-07", ha detto il ministro georgiano. (Rum)