Argentina-Bolivia: governo Fernandez respinge dichiarazioni Anez, "cerca di coinvolgerci in politica interna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Argentina si è detto "dispiaciuto" del fatto che la presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, durante il suo discorso tenuto ieri all'Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia "cercato di coinvolgere nella politica interna del suo paese il governo argentino". Lo ha fatto attraverso un comunicato diffuso nella serata di ieri (ora locale) in risposta alle dure accuse espresse da Anez contro Buenos Aires in sede Onu. La breve nota ufficiale argentina, nella quale si sottolinea che l'episodio avviene in piena campagna per le elezioni generali di ottobre, ribadisce indirettamente il non riconoscimento della legittimità di Anez come capo di Stato riferendosi a lei come "alla signora Jeanine Anez" e non alla presidente. Il comunicato conclude augurandosi che la presidente ad interim "possa concentrare i suoi sforzi nella realizzazione di elezioni presidenziali trasparenti il prossimo 18 di ottobre". (segue) (Abu)