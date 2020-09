Coronavirus: commissario Ue Kyriakides, la crisi non è alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla pandemia di coronavirus non bisogna abbassare la guardia, perché la crisi non è alle spalle e gli Stati membri dell'Unione europea devono essere pronti a mettere in atto misure di controllo al primo segnale di nuovi focolai. Questo il commento della commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, presentando la valutazione aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). "La nuova valutazione dei rischi odierna ci mostra chiaramente che non possiamo abbassare la guardia. Con alcuni Stati membri che hanno registrato un numero di casi più elevato rispetto al picco di marzo, è assolutamente chiaro che questa crisi non è alle nostre spalle", ha dichiarato Kyriakides. "Siamo in un momento decisivo e tutti devono agire con decisione e utilizzare gli strumenti di cui disponiamo. Ciò significa che tutti gli Stati membri devono essere pronti a mettere in atto misure di controllo immediatamente e al momento giusto, al primissimo segnale di potenziali nuovi focolai. Questa potrebbe essere la nostra ultima possibilità per evitare una ripetizione della primavera scorsa", ha aggiunto. (Beb)