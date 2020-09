Urbanistica: Maran, Regione Lombardia ha spostato 30 milioni da risorse pubbliche a fondi immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Perché la Regione in 8 mesi ha spostato 30 milioni dalle risorse pubbliche ai fondi immobiliari? Chi investe a Milano è il benvenuto ma deve contribuire nella giusta misura". Comincia così un lungo messaggio su Facebook dell'assessore all'urbanistica del comune di Milano Pierfrancesco Maran, che aggiunge: "Qualche mese fa il Comune di Milano ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) "Milano2030", strumento urbanistico per eccellenza che - dopo due anni di studio e lavoro, decine di incontri pubblici che hanno visto il coinvolgimento di migliaia di persone, procedure formali e doppia votazione in Consiglio comunale - ha fissato le nuove regole della città su verde, indici edificatori, edilizia convenzionata, housing sociale e rigenerazione degli edifici abbandonati. Pochi giorni dopo Regione Lombardia ha approvato una norma urbanistica che, senza sostanziale dibattito pubblico, ha minato alla base alcuni punti fondamentali del Piano di Milano, così come di quello di ogni comune lombardo". Maran precisa su Facebook: "Regione ha tagliato dall'alto quanto dovuto dai fondi immobiliari alla città. Nel caso di Milano, analizzando solo i primi 8 mesi del 2020, con in mezzo un lockdown, questo significa che il Comune (la collettività) ha perso 30 milioni a favore di fondi immobiliari, incamerandone solo 85 invece di 115. Qualunque sia la capacità edificatoria massima fissata da un comune, questa viene deliberatamente incrementata da Regione del 20% in qualunque contesto e in deroga a ogni norma morfologica (di costruzione della città) o di limite di altezza. Quindi, ad esempio, dove le regole urbanistiche consentono la costruzione di un edificio di massimo 5 piani, la Regione ne permette uno in più. In autunno il Comune tutelerà il territorio con una delibera che indichi dove e perché non riterremo in alcun modo possibile applicare questo provvedimento".