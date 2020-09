Urbanistica: Maran, Regione Lombardia ha spostato 30 milioni da risorse pubbliche a fondi immobiliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se hai lasciato un immobile abbandonato il Comune di Milano ti obbliga a recuperarlo o demolirlo entro 18 mesi (qualcuno di più adesso con la proroga legata al Covid) altrimenti perdi indice edificatorio oltre quello base - aggiunge Maran - Ora però se lo hai abbandonato da più di 5 anni la Regione ti regala un 20% aggiuntivo di volumetria (se aveste immobile abbandonato da 2/3 anni che fareste? Possiamo arrivare tutti a immaginare la più probabile risposta)". L'assessore comunale all'urbanistica conclude il messaggio aggiungendo due punti: "Esiste una differenza politica tra il considerare lo sviluppo del territorio con tutte le sue diverse specificità ed esigenze, come abbiamo fatto noi nel PGT, e il trattarlo come oggetto di deregulation per cui il principio unico è che il fondo immobiliare deve pagare meno ed edificare di più. Non voglio che pensiate che anche in questo caso l'intento principale sia quello di difendere Milano quando dev'essere invece cambiare la Lombardia. La Regione è guidata da anni da persone senza idee, visione e capacità di andare oltre piccole furbizie economiche, purtroppo. La Lombardia cresce nelle città e ha una economia in difficoltà nelle province perché chi guida la Regione produce un modello economico decadente e che sfavorisce investimenti di qualità". (Com)