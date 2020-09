Svizzera: Banca nazionale mantiene tasso di riferimento al -0,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale svizzera (Bns) ha mantenuto il tasso di riferimento invariato al -0,75 per cento, a causa degli effetti della pandemia di coronavirus sullo sviluppo economico del paese. "La pandemia di coronavirus continua a esercitare una forte influenza sugli sviluppi economici. La Bns mantiene quindi la sua politica monetaria espansiva. In tal modo, mira ad attutire l'impatto negativo della pandemia sull'attività economica e sull'inflazione. La Bns mantiene il tasso ufficiale e di interesse sui depositi a vista al -0,75 per cento", si legge in una nota dell'ente centrale svizzero. Il regolatore ha anche affermato che le prospettive di inflazione rimangono molto incerte a causa della situazione attuale, aggiungendo che la nuova previsione di inflazione condizionale a breve termine è superiore a quella di giugno, principalmente a causa di un aumento dei prezzi del petrolio. La Bns ha poi affermato che la Svizzera, così come molte altre nazioni, ha vissuto una forte recessione a causa della pandemia di coronavirus. Tuttavia, l'attività economica del paese è aumentata in modo significativo da maggio a causa dell'allentamento delle restrizioni legate al coronavirus, che dovrebbe riflettersi in un forte aumento del Pil nazionale nel terzo trimestre. (Geb)