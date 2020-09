Coronavirus: direttore Ecdc, preoccupante aumento casi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un preoccupante aumento del numero di casi di Covid-19 in Europa. Lo ha dichiarato il direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, presentando la valutazione aggiornata sulla situazione dei contagi. "Attualmente stiamo assistendo a un preoccupante aumento del numero di casi di Covid-19 rilevati in Europa. Fino a quando non sarà disponibile un vaccino sicuro ed efficace, l'identificazione rapida, i test e la quarantena dei contatti ad alto rischio sono alcune delle misure più efficaci per ridurre la trasmissione", ha spiegato. "È anche responsabilità di tutti mantenere le necessarie misure di protezione personale come l'allontanamento fisico, l'igiene delle mani e restare a casa quando ci si sente male. La pandemia è tutt'altro che finita e non dobbiamo abbassare la guardia", ha concluso Ammon. (Beb)