Trasporti: Di Marco (M5S), in Lombardia non c'è visione complessiva su trasporto integrato

- Oggi in Commissione regionale trasporti sono stati auditi i rappresentanti di Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, sulla scelta di Trenord di limitare gli accessi delle biciclette sui treni locali. Lo annuncia in una nota Nicola Di Marco, Consigliere regionale del M5S Lombardia, il quale spiega che "sono stati confermati tutti i nostri dubbi di questi mesi; li abbiamo messi nero su bianco con interrogazioni e accessi agli atti. Alla Lombardia manca una visione generale sulla mobilità e sul trasporto ferroviario. Siamo di fronte ad un circolo vizioso: la regione ha abdicato totalmente al suo ruolo di ente regolatore subendo passivamente le decisioni dei vertici di Trenord, peraltro scelti dalla stessa regione". Secondo Di Marco "è necessario cambiare il metodo di lavoro che va improntato all'ascolto e al dialogo dei rappresentanti e delle associazioni di viaggiatori e non all'imposizione che si risolve con una comunicazione a mezzo stampa. Per garantire un trasporto integrato appena sufficiente è necessario potenziare il servizio ferroviario ai livelli pre-covid. Quanto ai rider, le aziende di Food delivery devono essere indirizzate e sostenute perché utilizzano i locali vuoti delle stazioni ferroviarie per il deposito degli strumenti di lavoro". "I ritardi sulle consegne dei nuovi treni acquistati da Fnm vanno compresi e affrontati seriamente e non con la reticenza che registriamo in Lombardia. Le associazioni hanno chiaramente detto che il numero di stalli bici sui nuovi treni sembrerebbero già sottodimensionati (12 posti sul 'Caravaggio', 8 sul 'Doninzetti' e 8 sul 'Colleoni'). Anche su questo il confronto deve proseguire per migliorare in tutta la Lombardia il servizio treno+bici", conclude Di Marco. (Com)